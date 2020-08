Piscinola: carabinieri arrestano corriere della droga. Un chilo e mezzo lo stupefacente sequestrato

128 Visite

I carabinieri della stazione di Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Scognamiglio, 34enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri lo hanno fermato in via Emilio scaglione. Guardava il suo smartphone e – appoggiato alla sua auto – non si è accorto dell’arrivo dei Carabinieri. I militari – conoscendolo – hanno deciso di controllarlo ma la perquisizione non dava i frutti sperati se non una “stecchetta” di hashish. Il 34enne era comunque troppo agitato e quindi i militari hanno deciso di perquisire la sua utilitaria. All’interno un fortissimo odore di hashish ma della droga nemmeno l’ombra. I carabinieri non si sono arresi e la perquisizione è stata più approfondita del solito. Nel vano dello stereo con schermo c’era il bottino. 13 i panetti di hashish da quasi 100 grammi l’uno rinvenuti e sequestrati. Alcune stecche erano stipate anche nella plastica che custodisce le cinture di sicurezza.

La perquisizione è stata estesa anche a casa di Scognamiglio e lì i militari hanno trovato altre 74 dosi della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 200 grammi.

Sequestrati, infine 150 euro provento del reato e vario materiale per il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato tradotto al carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.













