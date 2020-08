Marano, non riesce a vedere il figlio nonostante un provvedimento del giudice: denunciati gli assistenti sociali

351 Visite

Un affidamento condiviso di un minore e una querelle culminata con denunce presso l’autorità giudiziaria. A sporgere denuncia contro gli assistenti sociali del Comune di Marano il papà di un bimbo che, come previsto da un sentenza del tribunale Napoli nord, ha il diritto di vedere il proprio figlio di soli 5 anni due volte alla settimana e alla presenza degli assistenti sociali dell’ente maranese. L’uomo e il legale che la difende, l’avvocato Stefania D’Onofrio, lamentano tuttavia continue problematiche sarebbero riconducibili – secondo quanto denunciato alla Procura Napoli Nord – al comportamento del Comune di Marano e in particolare di alcuni assistenti sociali. “Il tribunale ha disposto che gli incontri avvengano in una sede comunale adeguata e alla presenza degli assistenti sociali – spiega l’avvocato D’Onofrio – tutto ciò è vanificato da continui contrattempi: il Comune di Marano, dopo aver stilato un apposito calendario di incontri, ci ha contattato per riferirci che oggi Palazzo Battagliese, indicato dallo stesso comune, non era utilizzabile per tale incontro, disattendendo in tal modo e ancora una volta il provvedimento del giudice. Abbiamo segnalato, anche in passato e per ben due volte, il caso all’Arma dei carabinieri e abbiamo provveduto a sporgere una denuncia visto che è praticamente impossibile poter interloquire con qualcuno dell’Ente. Anche il sindaco Visconti – aggiunge il legale – è stato compulsato e avvisato di quanto sta accadendo, ma la situazione non migliora. E’ vergognoso che un uomo, che per anni non ha potuto vedere il figlio a causa degli attriti sorti con la ex moglie, debba essere trattato in tal modo”.

Il nostro giornale, se lo richiederanno, è pronto ad ospitare l’eventuale replica dei servizi sociali o dei rappresentanti politici.













