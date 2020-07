Regionali, a Marano (salvo sorprese) tre candidati: Totaro, Baiano e Di Fenza

539 Visite

Alessandro Totaro, 50 anni, dipendente del Centro Aktis di Marano, e Luigi Baiano, 40 anni, in servizio presso il Policlinico di Napoli. Il primo sarà candidato in una delle liste a supporto di Vincenzo De Luca, governatore uscente, l’altro nella lista della Lega, quindi a supporto del candidato Stefano Caldoro. A questi dovrebbe aggiungersi Pasquale Di Fenza, geometra del territorio, che dopo aver lasciato la Lega in polemica potrebbe-dovrebbe anch’egli approdare in una lista a sostegno di Vincenzo De Luca.

Totaro, Di Fenza e Baiano sono le TRE persone (ad oggi) candidate, più o meno certe (si attende l’ufficializzazione delle liste), del territorio di Marano. Totaro sarà dunque supportato in primis dalla famiglia Scoppa, proprietaria del centro Aktis; Baiano principalmente dal gruppo Lega ricompattatosi di recente dopo oltre un anno e mezzo di polemiche e malumori interni; Di Fenza conta sul sostegno di professionisti napoletani e del territorio e di sostenitori locali.

Gli altri partiti? Il Pd è come sempre una babele: qualcuno sosterrà Mario Casillo, altri Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Gianluca Daniele. La candidatura Chianese, l’amico del sindaco Visconti, è invece a forte rischio.

Fratelli d’Italia non ha direttive particolari: qualcuno voterà per Marco Nonno, altri per Gabriella Peluso, compagna di Ronghi, altri ancora, forse, attenderanno le direttive di Michele Schiano di Visconti.

A Marano, sul fronte Lega, qualche ex consigliere (Armando Sarracino in primis) sostiene invece la candidatura del leghista Ciro Campana. La famiglia Astarita, invece, punta ancora una volta sull’ex assessore regionale Severino Nappi. L’ex sindaco Angelo Liccardo, salvo sorprese, porterà acqua al mulino del suo amico di sempre Francesco Guarino, ex Forza Italia, oggi candidato per Italia Viva e dunque per De Luca. I Cinque Stelle, almeno in teoria, sono tutti per la candidata alla presidenza Valeria Ciarambino. Ognuno poi sceglierà il proprio riferimento in ambito regionale per quel che concerne i candidati al Consiglio. Potere al Popolo, non è un mistero, supporta la candidatura alla presidenza di Giuliano Granato, sindacalista e attivista residente a Calvizzano.













