Il fronte tunisino come quello albanese di 30 anni fa. Non scappano da guerre o per altre ragioni umanitarie, ma per altri motivi

Continuano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane, ma adesso a far paura non è più solo la Libia, si è aperto, da settimane, un nuovo pericoloso fronte, quello della Tunisia. Per questo la ministra Lamorgese ha deciso di andare in missione a Tunisi, Capitale di un Paese allo stremo da cui tutti vogliono fuggire, non per guerre o per altre ragioni umanitarie, ma per i timori di un governo appena insediato in attesa di fiducia del parlamento e l’economia nel precipizio per il turismo paralizzato dal Covid. “Qui c’è il rischio di un esodo tale da ricordare quello dall’Albania del 1991, un problema serissimo da affrontare a livello di governo”, dicono i dirigenti del Viminale”.













