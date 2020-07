Villa Literno, sette stranieri ospiti di una struttura positivi al Covid

339 Visite

Sette stranieri ospiti di una struttura di accoglienza di Villa Literno sono risultati positivi al Covid-19. I casi sono emersi in seguito ad uno screening con test rapidi effettuato su tutti gli ospiti del centro. Secondo l’Asl la situazione sarebbe circoscritta e tutti i positivi sarebbero asintomatici.

Il vice-sindaco Valerio Di Fraia ha riferito che “la struttura ospita 50 cittadini extra-comunitari con diritto di asilo politico e si trova in via delle Dune. L’assessore Raffaela Ucciero ha subito predisposto e firmato una ordinanza che obbliga alla quarantena per 15 giorni gli ospiti del centro che in questo momento si trova sotto sorveglianza h24 delle forze dell’ordine e dell’Esercito, e si sta procedendo per gli ulteriori accertamenti sanitari”.













