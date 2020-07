Marano, pericolo crollo in via Casaggiarrusso e l’odissea delle tre persone sgomberate. Una malata di cancro

1.272 Visite

Immobile pericolante a via Casaggiarrusso, tre persone sgomberate dopo l’intervento dei vigili del fuoco. I fatti si verificarono tre giorni fa. Da allora tre persone, tra cui due anziani, uno dei quali malato di tumore, che necessita dunque di continua assistenza, sono ospitati da una conoscente nella propria abitazione. Il Comune, da quanto si apprende, aveva messo a disposizione dei tre una casa famiglia e non un albergo come forse sarebbe più opportuno vista la gravità della situazione. Senza il supporto della conoscente, un’insegnante di Marano, i tre oggi sarebbero praticamente in strada.













