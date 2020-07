Marano, Lega di nuovo all’attacco della “coppia più bella del mondo”. Il coordinamento: “Parole inaccettabili”

142 Visite

“Siamo la coppia più bella del mondo”. Così Cantavano La Mori e Celentano un po’ di anni fa. Peccato che la neo coppia in salsa opportunistica, De Fenza e Aria, non abbia la stessa qualità di quella più famosa. Le parole della fedele scudiera di De Fenza sono inaccettabili . Il coordinamento cittadino della Lega aveva già da tempo intuito il gioco “sporco” dei due personaggi in cerca di un posto al sole, i quali con grande disinvoltura, soprattutto “la vispa Teresa “ che sempre più somiglia alla farfalletta della celebre poesia, hanno girato tutti i partiti dell’arco costituzionale. Sentire parlare di “dignità” da parte di tali soggetti equivale a una bestemmia. Quale dignità o quale credibilità possono avere politicanti che fingevano la militanza nella Lega e adesso si schierano al fianco del centro sinistra? I coordinamenti provinciale e regionale della Lega hanno dimostrato con le ultime scelte di voler tutelare la propria immagine che in nessun modo può essere lesa da opportunisti o Signore in cerca di visibilità sui social . La lega ha premiato la lealtà e la qualità dei suoi militanti.

