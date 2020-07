Incidente a Pozzuoli, morta la donna ferita ieri: era la moglie di un comandante dei carabinieri

165 Visite

E’ morta la moglie del comandante della compagnia carabinieri di Bagnoli, il maggiore Gianluca Galiotta, vittima di un incidente ieri a Pozzuoli. La donna, Antonella Russo, 43 anni, nel tardo pomeriggio di ieri era in sella alla moto insieme al marito quando un’auto gli ha tagliato la strada all’incrocio tra via Terracciano e via Diano, nei pressi di piazza del Ricordo. Nell’impatto i due sono rimasti feriti, mentre il conducente della vettura, una Bmw X1, ha tentato la fuga prima di essere bloccato da alcuni automobilisti nei pressi dell’Anfiteatro. L’uomo, un militare di nazionalità slovena in servizio presso la base Nato, è risultato avere un tasso alcolemico superiore alla norma.













