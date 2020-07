Marano, ufficio postale a San Rocco. La replica: “Ci sta già lavorando il consigliere Coppola del Pd”

304 Visite

Prego.mo Direttore, in merito all’articolo della prossima apertura delle Poste a San Rocco, vorrei precisare che a tanto ci sta lavorando il consigliere Coppola da oltre un mese con il supporto della consigliera regionale on.Antonella CIARAMELLA che ha sollecitato l’apertura della pratica al dovuto dipartimento delle Poste Italiane. A breve ci sarà un sopralluogo in loco con la dirigente del settore. Il consigliere Coppola aveva già reso pubblica la notizia nell’ultimo Consiglio Comunale per evitare le assunzioni di paternità altrui a fini elettorali.

Rosario Guida













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS