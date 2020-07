SCAMPIA: oltre mezzo chilo di eroina in casa. Carabinieri arrestano pusher 35enne.

88 Visite

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessandro Romaniello, 35enne di Chiaiano già noto alle ffoo. Fermato durante un controllo alla circolazione, Romaniello è stato trovato in possesso di 72 grammi di eroina e kobret, suddivisi in 80 dosi.

La droga era nascosta in un piccolo borsello occultato nei pantaloni.

Nella sua abitazione, invece, in una busta poggiata su uno degli armadi della camera da letto, i militari hanno rinvenuto altre 596 dosi della stessa sostanza – per oltre mezzo chilo di peso – e 11 grammi di cocaina. Denunciata per concorso nel medesimo reato anche la convivente del 35enne.

Romaniello è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS