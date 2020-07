Marano, uffici postali e disagi: sarà potenziato quello di via San Rocco. Ne dà notizia il deputato Caso

383 Visite

L’ufficio postale di via San Rocco sarà potenziato (come personale) e resterà aperto anche nel pomeriggio per venire incontro alle tante richieste della cittadinanza. Ne dà notizia il deputato 5 Stelle Andrea Caso, che ha incontrato nei giorni scorsi i vertici di Poste Italiane, che avrebbero garantito il potenziamento dell’organico e l’estensione degli orari a partire dai prossimi giorni (il giorno non è però noto). Il tema era stato sollevato, alla luce delle tante proteste sul territorio, dal nostro portale qualche settimana fa. Auspicavamo nell’apertura di un ulteriore sportello, ma per ora Poste è in grado di assicurare il potenziamento dell’attuale ufficio di via San Rocco. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS