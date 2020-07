Beni confiscati a Marano, Visconti sottoposto alle domande della commissione antimafia. Il sindaco è parso in palese difficoltà

1.102 Visite

Si è tenuta stamani a Roma l’audizione in commissione nazionale antimafia sulla gestione dei beni confiscati nel comune di Marano. Il sindaco Visconti ha dovuto rispondere alle domande formulate dai parlamentari Andrea Caso (M5s) e da Erik Umberto Pretto (Lega). Erano presenti anche esponenti del mondo della magistratura, avvocatura dello Stato e forze dell’ordine.

Visconti, accompagnato dagli assessori De Nigris, D’Alterio e dal dirigente comunale Mucerino, è parso visibilmente in difficoltà su alcune domande, alcune delle quali mutuate dagli articoli di Terranostranews e del Mattino. Risposte evasive o poco convincenti.

Visconti è stato chiamato a rispondere sulla mancata assegnazione della villa di Armando Del Core, killer del giornalista Giancarlo Siani, il cui bando è andato deserto nei mesi scorsi. E’ stato compulsato sulla villa di via Marano-Quarto, gestita in malo modo dall’associazione di cui era presidente l’attuale assessore Di Luccio, sull’asilo nido comunale mai sorto di piazzale Dalla Chiesa (altro storico cavallo di battaglia del nostro portale) e, più in generale, su come l’amministrazione comunale intende muoversi per i beni non ancora affidati o che attendono una destinazione d’uso, come richiamato da un recente comunicato stampa del deputato Caso. Visconti avrebbe tentato di giustificarsi, snocciolando la solita tiritera (mancanza personale e varie) e si è impegnato a fornire notizie all’Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Uno dei componenti della commissione ha chiesto al sindaco il motivo per cui non alienano o fittano beni che non riescono ad assegnare alle associazioni del terzo settore. Anche su questo punto il sindaco è parso in palese difficoltà.













