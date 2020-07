Piantagione di marijuana a Sessa Aurunca: arrestati due maranesi

376 Visite

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sessa Aurunca hanno tratto in arresto, per coltivazione di piantagione di marijuana, tre persone: un 35enne del posto, un 24enne ed un 23enne di Marano di Napoli.

I militari dell’Arma, a seguito di servizi finalizzati a contrastare reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto, su due appezzamenti terrieri estesi per circa due ettari, in affitto ed in uso agli arrestati, due coltivazioni con 580 piante di marijuana. Le piante sequestrate, ognuna dell’altezza di circa 1 metro, in fase di piena fioritura, hanno un peso complessivo di kg.250. Gli arrestati, sono stati associati presso la casa circondariale S. Maria Capua Vetere (Ce).















