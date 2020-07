Lega: il segretario regionale della Campania Molteni: “Aversa, Nicla Virgilio aderisce alla Lega”

74 Visite

La professoressa Nicla Virgilio, già assessore alla Pubblica istruzione nell’ex giunta aversana presieduta del sindaco Giuseppe Sagliocco, aderisce ufficialmente alla Lega – Salvini Premier. Le danno il benvenuto il segretario regionale della Lega on. Nicola Molteni e il coordinatore provinciale di Caserta, Salvatore Mastroianni.

“Benvenuta a Nicla Virgilio, ottimo amministratore, donna di grande carisma e personalità. Il progetto di crescita e radicamento della Lega prosegue anche ad Aversa (CE). Lavoriamo pancia a terra per una classe dirigente di qualità, al servizio dei territori nell’interesse dei campani”.

Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, on. Nicola Molteni e il coordinatore provinciale di Caserta, Salvatore Mastroianni.













