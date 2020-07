Marano, il nuovo assessore Discetti? Finora sempre assente a tutte le riunioni di giunta. E’ qui da meno di 20 giorni ed è già un caso

271 Visite

E’ iniziato davvero nel migliore dei modi il lavoro in municipio di Antonio Discetti, neo assessore ai lavori pubblici e urbanistica. L’assessore, annunciato a dicembre scorso, il cui nome è stato ufficializzato dal sindaco soltanto quindici giorni fa, vanta già un piccolo record: è risultato assente a tutte le riunioni di giunta convocate da quando è ufficialmente un assessore di Visconti. Tre su tre. Come inizio, insomma, non è male.

Discetti, 75 anni, a capo di uno studio professionale molto noto, fu invischiato qualche anno fa in un’inchiesta della Guardia di Finanza nel comune di Giugliano, dove ha prestato servizio (come dirigente) per qualche tempo. Fu indagato dalla Corte dei Conti, assieme ad altri funzionari del municipio giuglianese, e invitato dall’allora vice procuratore Marco Catalano a presentare le proprie controdeduzioni. L’inchiesta, del cui esito poco si sa, era riferita a un paventato danno erariale. A Marano è arrivato grazie all’insistenza della lista Visconti, che ha caldeggiato a lungo il suo nome. Urbanista, si occuperà prevalentemente di fondi Pics e non solo.













