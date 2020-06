Covid-Campania, il giallo dei positivi di oggi: 1 o 24? La divergenza tra i dati

492 Visite

Il punto alle ore 17 di oggi:

Positivi del giorno: 1.

I nuovi casi disono 1 o 24? Non sta passando inosservata, infatti, la divergenza di dati sui nuovi positivi tra il bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione Campania e l’aggiornamento della Protezione civile nazionale. Nel primo caso infatti si parla di un solo «positivo del giorno», con dati aggiornati alle ore 17 di oggi, martedì 30 giugno. La Protezione civile, inserendo anche i 23 casi di ieri, parla invece di 24 casi odierni. I 23 casi di ieri, invece, la Regione li ha inseriti nell’elenco totale e non in quello giornaliero.