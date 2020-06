Sesso, la vera ragione per cui le donne gemono mentre lo fanno

121 Visite

La semplice frase “Mi piace” è più che sufficiente, come ha rilevato l’indagine. Eppure, alcuni uomini misurano la loro abilità sotto le lenzuola dai gemiti durante il sesso. Un errore fatale, stando a quanto raccontano due ricercatori britannici in un altro studio.

Per il loro studio, i due scienziati dell’Università del Lancashire Centrale e dell’Università di Leeds hanno chiesto a 71 donne di età compresa tra 18 e 48 anni quali suoni emettevano quando e perché durante il sesso.

Il risultato è poco rassicurante: la maggior parte delle donne geme, ma non per il piacere. Bel l’87% delle donne intervistate ha dichiarato di aver usato consapevolmente il gemito per far star bene il proprio partner.

Il 66 % di loro ha addirittura un suo “repertorio per la copulazione” atto ad accelerare il climax dell’uomo.

Sempre secondo lo studio citato qui sopra, la maggior parte delle donne raggiungerebbe l’apice comunque durante i preliminari o durante il sesso orale, meno spesso durante i rapporti vaginali. Per di più, molte donne preferiscono godersi l’orgasmo in silenzio invece di gemere ad alta voce. Il gemito servirebbe piuttosto a “manipolare” l’uomo in modo che possa finire più velocemente.

Perché? Le ragioni fornite dalle intervistate includevano disagio, noia o stanchezza.

I risultati di questo studio sottolineano ancora una volta quante coppie sono ancora lontane dalla comunicazione sulla stessa lunghezza d’onda durante il sesso.













