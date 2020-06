Rimpasto di giunta, il Pd di Marano è ormai una polveriera. Tre gruppi divisi da invidie, rivalità e ambizioni. Ora spunta il commercialista napoletano..

156 Visite

Il nome di un commercialista napoletano messo sul tavolo dal trio Nastro-Paragliola-Accongiagioco. Un nome per mettere in difficoltà parte della segreteria, che già da giorni ha puntato sul consigliere e capogruppo dem Di Luccio, fortemente sponsorizzato per l’incarico di assessore nella nuova e ancor più sgangherata giunta di Visconti.

I tre consiglieri provano a mettere i bastoni tra le ruote a Di Luccio, ma è una mossa che alla fine abortirà: il trio ha già ottenuto la blindatura di Paragliola quale presidente del consiglio comunale e difficilmente riuscirà a spuntarla anche per un assessorato.

Il segretario del circolo, Roberto Sorrentino, ha dovuto prenderne atto e si è preso altre 24 ore per fare il punto della situazione. Il Pd è plasticamente diviso in tre fazioni: ognuno la pensa in un modo, ognuno vuole qualcosa, ognuno parla male degli altri gruppi.

L’unico partito presente nel civico consesso non riesce ad elevare la qualità del proprio dibattito interno né tanto meno a prendere le distanze (nette) da una giunta a trazione “Marziana” e Dimariniana” e da un sindaco, Visconti, che continua ad essere un oggetto misterioso.













