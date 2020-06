Funerale show Casamonica, dopo 5 anni un retroscena inedito del super testimone: “Nessun divieto alle esequie o ci saranno morti per strada”

198 Visite

Non doveva essere “solo” un funerale bensì una dimostrazione di forza. Non solo: era un ricatto ai politici per celebrarlo, arrivando a minacciare morti in strada. E’ quanto potrebbe nascondersi dietro al funerale show che, cinque anni fa, consacrò i Casamonica tra i gruppi criminali più potenti della Capitale, con le note del Padrino che risuonarono altissime fuori dalla chiesa Don Bosco nel quartiere Tuscolano.

Cinque anni dopo, tra le 467 pagine dell’ordinanza con cui il gip di Roma Zsuzsa Mendola ha disposto gli arresti nei confronti di 20 esponenti della famiglia sinti, emerge un retroscena inedito, su cui la procura sta ancora indagando. Una denuncia sporta pochi giorni dopo la messa-show, riportata in una recente informativa della Squadra Mobile, racconta che i Casamonica, all’epoca, fossero certi che le esequie di Vittorio Casamonica non sarebbero mai state intralciate.

“Abbiamo in mano tutti i politici, tutti gli schieramenti, e ci hanno assicurato che ci faranno celebrare la messa in serenità, dopo averli minacciati di far succedere una guerra e che ci saranno morti per strada”, racconta un super testimone, tra gli invitati alle esequie. Il funerale, in realtà, non era solo un modo per onorare la memoria del defunto, ma era una dimostrazione di potere, un evento organizzato per capire chi sostenesse le famiglia della Romanina, chi fosse disponibile ad alleanze, chi avesse giurato loro vendetta. Tanto che non presenziare alla celebrazione sarebbe stato considerato un affronto.













