Marano, la scure della prefettura su tante attività in odor di camorra. Ecco cosa sta accadendo

La scure della prefettura si sta abbattendo ormai da mesi sulle attività commerciali del territorio, alcune delle quali gestite direttamente o indirettamente da famiglie di camorra.

La storia è nota: a Marano sono tantissime le attività border line, aperte con i proventi del traffico di droga. La prefettura si sta muovendo sulla scorta delle ultime indagini della Dda (la politica non c’entra nulla e nulla fa, anzi molti politici sono assidui frequentatori e clienti di attività in odor di camorra) sui clan Polverino e Orlando. Nelle pagine delle ordinanze di custodia cautelare emesse contro decine di affiliati ai clan si fa spesso riferimento a negozi, imprese ed attività commerciali.

A Marano, secondo una stima ufficiosa delle forze dell’ordine, il 30-40 per cento delle attività commerciali sarebbe in mano alla malavita o a loro prestanome.

Negli ultimi tempi sono state colpite da interdittive antimafia o raggiunte da decreti di sequestro le seguenti attività: Di Guida sas, ditta Amoruso Claudio, ditta individuale Gaetano Schiano, ditta Simioli Antonio, Magik Frutta Sas, Sicilia Snc e Aurora srl, tutte operanti nel mercato ortofrutticolo.

E ancora: ditta Moio (due interdittive, onoranze funebri), diverse ditte dei Cesarano, prima interdette e poi sequestrate (inchiesta partita grazie agli articoli sui manifesti anonimi e abusivi, leggiti le carte, caro deputato Caso che ti attribuisci meriti non tuoi, ndr); sequestrato il gazebo di piazza del Plebiscito (Terranostranews ne scrisse un anno prima del sequestro operato dai carabinieri di Castello di Cisterna e più volte); il Moulin Rouge, Villa Borghese, Garden House (sequestro), Ideal Carta (poi dissequestrata) e tante altre oggetto in precedenza delle attenzioni della prefettura o della Procura.

In molti casi il Comune, che aveva concesso autorizzazioni per gazebo e aiuole, nonostante i reiterati provvedimenti degli organi inquirenti, non si è mosso per revocarli. Un fatto gravissimo avallato anche dall’attuale amministrazione comunale. E tutto ciò, inevitabilmente, sarà al vaglio di chi deciderà se inviare o meno in municipio una commissione d’accesso agli atti.













