Marano, ancora problemi all’impianto di San Rocco e acqua potabile sprecata. La spiegazione del Comune

Ancora acqua potabile a fiumi, come avviene ormai ogni giorno, dagli impianti di San Rocco. Strada allagata e sprechi.

Dal Comune hanno fornito la seguente spiegazione:

“L’impianto denominato C1 è quello da cui parte tutta l’acqua che proviene dalla Regione. Questo impianto fornisce il C2, che a sua volta manda acqua altrove. Quando il C2 è pieno, un sistema detto Clayton blocca il C 1 e l’acqua si ferma.

Perché a volte esce acqua dal troppo pieno? Questo succede quando la Regione Campania diminuisce le portare di acqua per cui siamo costretti ad attivare una condotta ausiliare solitamente ferma altrimenti le portate in arrivo non sarebbero sufficiente a dare acqua a tutti. La condotta ausiliare, ubicata in un cunicolo sotterraneo di angustissime dimensioni, in quanto ausiliaria, non è regolata dal sistema automatico Clayton né può esserlo senza un intervento integrale di rimodulazione dell’impianto sia strutturale che impiantistico. Nell’ultimo mese siamo con fornitura regionale ridotta, come spesso negli ultimi dieci anni. Il Settore lavori pubblici sta predisponendo un piano di ristrutturazione a costo zero per l’Ente che prospetteremo all’amministrazione nei prossimi giorni”.













