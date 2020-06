Roberto Burioni, è polemica per le consulenze d’oro: ha guadagnato un 1 milione di euro

193 Visite

A spulciare nelle sue consulenze retribuite è stato L’Espresso che ha scoperto pagamenti fino a 200mila euro per le sue indicazioni anti-coronavirus ad aziende come Gucci, Marella, Tim e Snam. Il tutto – si precisa – senza infrangere la legge. Burioni ha infatti concesso consulenze assieme a Lifenet Healthcare, la srl “focalizzata su attività ambulatoriali e ospedaliere”, a Tim per 200mila euro e a Snam per 150mila euro. Ma queste non sono state le uniche due aziende interessate: con loro si sono aggiunte anche Aci Sport, Philip Morris e Tecnogym, Pellegrini, Imab Group e il Gruppo Sapio.

Anche altri virologi vip come Massimo Galli, infettivologo all’ospedale Sacco di Milano, hanno prestato la loro consulenza a realtà come Pirelli ma a cifre molto molto più basse. Quindi tollerate dall’opinione pubblica.













