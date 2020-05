Marano, blitz della Finanza in molti bar: concessi sette giorni per mettersi in regola con le sanificazioni

1.024 Visite

Guardia di Finanza in azione in diversi bar di Marano. Secondo il racconto di alcuni titolari di attività, i finanzieri avrebbero dato sette giorni ai titolari di tali attività per mettersi in regola sul fronte delle sanificazioni, da fare – secondo quanto indicato – almeno ogni 8 giorni. Le Fiamme gialle avrebbero inoltre riferito che l’autocertificazione non è sufficiente e che i gestori dei locali devono dotarsi anche di termoscanner per la misurazione della temperatura. Questo quanto riferito da alcuni esercenti.













