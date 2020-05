Varcaturo, il padre del bimbo annegato in piscina si ribalta con l’auto: è in codice rosso

170 Visite

Nella serata di ieri un altro tragico evento, il padre di Anthony Ciotola, il bimbo di 4 anni annegato ieri nella piscina di casa sua, si è ribaltato con l’auto mentre andava in ospedale: è ora ricoverato in codice rosso. L’uomo era tornato a casa per recuperare gli abiti che dovevano essere utilizzati per la vestizione del piccolo.

La tragedia si era consumata in una villetta popolare di via Ripuaria a Varcaturo. Il bimbo si sarebbe allontanato per pochi attimi dal controllo dei genitori ed è finito nella piscina. Per lui non c’è stato nulla da fare.













