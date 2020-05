Sanità, ai domiciliari il medico Apuzzo del Fatebenefratelli

260 Visite

Stamattina la Squadra Mobile di Napoli, unitamente al Commissariato di P.S. Posillipo, ha dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, accogliendo la richiesta in tal senso inoltrata dall’Ufficio del pubblico ministero della Procura di Napoli, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concussione di cui all’articolo 317 del codice penale nei confronti del dott. Pietro APUZZO in relazione ad una condotta che sarebbe stata consumata dal menzionato indagato nella sua qualità e abusando dei poteri inerenti alla sua pubblica funzione di Dirigente medico in servizio presso il Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Madonna del Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli – struttura ospedaliera operante in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria condivisa dal Giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza, il dott. Apuzzo avrebbe “costretto” una persona a promettergli (e a versargli in parte) una somma di danaro per poter essere operata – in tempi brevi senza rispettare “la lista di attesa” e dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa e traumatologia – presso la suddetta Struttura Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero presso un‘altra Struttura parimenti convenzionata e sempre dal medesimo dal Direttore dell’Unità Operativa Complessa e traumatologia.













