LITORALE LICOLA-POZZUOLI, SOPRALLUOGO E INTERVENTI (CANALE QUARTO) DELLA REGIONE PER SCARICHI INQUINANTI

Facendo seguito alle segnalazioni ricevute dal Comune di Pozzuoli, dall’associazione “LicolaMarePulito” e dal Sindacato italiano balneari della Campania, il Presidente De Luca ha disposto un sopralluogo per accertare le cause di scarichi inquinanti in litorale Licola-Pozzuoli, altezza canale Quarto.

Il sopralluogo si è svolto in data odierna con la partecipazione di tecnici regionali, di Sma Campania ed alcuni rappresentanti delle stesse associazioni.

E’ stato accertato che la causa degli anomali sversamenti è costituita dall’ostruzione delle griglie. Ciò impedisce la normale captazione dei reflui che, invece di defluire verso il depuratore di Cuma, proseguono il percorso lungo il canale con recapito in mare.

Sma Campania effettuerà in urgente intervento per rimuovere l’ostruzione ed evitare il prosieguo dell’anomalo sversamento. In generale sarà programmato un intervento periodico di manutenzione e pulizia delle griglie, anche previe opportune intese col Comune di Quarto per gli aspetti di competenza comunale, per evitare in futuro il ripetersi del fenomeno, oltre a valutare l’utilità di un diverso posizionamento delle stesse griglie per ottimizzarne la funzione. L’obiettivo è di canalizzare in percorso vincolato i reflui inquinanti verso il depuratore di Cuma, che proprio a seguito del completamento degli interventi eseguiti in questi mesi, svolge appieno l’essenziale funzione di tutela ambientale dagli inquinamenti reflui nel vasto comprensorio servito.













