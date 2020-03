QUARTO, CAPUOZZO: “BOCCIATA LA NOSTRA MOZIONE SULLA TARI. SABINO, UNA VERGOGNA SENZA FINE”

248 Visite

Nel consiglio comunale di venerdì l’Amministrazione Sabino ha dato dimostrazione della più totale inettitudine politica e inconsistenza. Dopo un Consiglio Comunale cominciato alle 15 e terminato alle 22, con un nulla di fatto per i cittadini tutti e per i commercianti.

Moltissime le persone che ieri sono venute ad assistere al Civico Consesso, interessate ai punti che si sarebbero dovuti discutere, ma purtroppo la maggioranza tra interruzioni varie e una sospensione di un’ora e mezza.

Non mettiamo assolutamente in discussione la motivazione per la lunga pausa, ma ovviamente ciò non ha dato modo che la discussione avvenisse. Anzi, ci teniamo a dire che proprio per tale motivo il Consiglio Comunale si sarebbe dovuto convocare in altra date. Ed invece no, l’amministratore voleva obbligatoriamente sottolineare la propria mancanza di rispetto: sia nei confronti dei numerosi cittadini presenti sensibili a tematiche così importanti e delicate. Una mancanza di rispetto che ha raggiunto il culmine quando, alle 22 circa, quando la maggioranza dopo aver approvato un loro punto ha fatto mancare il numero legale per la prosecuzione dei lavori, lasciando i cittadini privi di risposte, oltre che increduli per una tale scorrettezza politica.

I motivi di una tale e massiccia partecipazione popolare sono stati principalmente due : Punti omogenei da parte di tutta l’opposizione sulle antenne 5G e revisione del Conguaglio TARI, un vero e proprio omicidio economico verso molti commercianti del nostro territorio.

In particolare il nostro Consigliere Rosa Capuozzo proponeva sia una rimodulazione della bollettazione TARI anno 2020, sia una sospensione ad horas del sanguinoso conguaglio TARI anno 2019, che hanno ricevuto i cittadini tutti, affinché vi fosse una diminuzione sia per le utenze domestiche che per i commercianti.

Una proposta vergognosamente bocciata dall’Amministrazione Sabino con 10 voti contrari, 9 favorevoli e 3 astenuti. A tal proposito ringraziamo i consiglieri di maggioranza Antonio Esposito e Gennaro Esposito per la giusta e lecita sensibilità dimostrata sull’importanza della mozione, votando favorevole insieme all’opposizione tutta. Siamo rimasti delusi invece dai 3 consiglieri di maggioranza che si sono astenuti, ai quali evidentemente risulta indifferente questa battaglia a favore dei cittadini e dei commercianti del nostro territorio, già tartassati di tasse nazionali. Ma noi non ci fermeremo qui.













