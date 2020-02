174 Visite

Sabato mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno effettuato un controllo in un locale in disuso di via Vecchia San Rocco dove hanno rinvenuto una pistola a tamburo calibro 357 Magnum, 39 cartucce dello stesso calibro, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e 55 stecche di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi.













