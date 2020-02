Marano, occhi puntati sul Pd ma anche sull’opposizione. “Avviare l’operazione sfiducia e stanare gli eventuali sabotatori”

539 Visite

Tutti attendono il Pd e tutti attendono anche le mosse dell’opposizione. La minoranza (finora) ha fatto solo chiacchiere, annunciando tentativi per sfiduciare il sindaco Visconti che non hanno mai trovato riscontri ufficiali.

Al netto di cosa decideranno i democratici, stasera in riunione dopo i fatti di venerdì in consiglio comunale, dove Visconti – con solo 8 consiglieri – ha deciso di andare avanti sul tema della esternalizzazione del servizio tributi dell’ente cittadino, la minoranza ha ora il dovere di provarci, indipendentemente da quale sarà il risultato. Hanno il dovere di avviare l’operazione sfiducia ed eventualmente, in caso di non riuscita, di puntare l’indice contro coloro che verranno meno.













