Marano, la giunta Visconti decide di costituirsi parte civile nel costituendo processo contro Bertini. Il sindaco, fino a pochi mesi fa, spasimava con l’ex consigliere

Il Comune di Marano, con apposita delibera dell’amministrazione Visconti, ha deciso di affidare all’avvocato Manfrellotti, convenzionato con l’ente, l’incarico di difendere l’immagine del comune nel costituendo processo che si celebrerà a carico dell’ex sindaco Mauro Bertini. Nella delibera la giunta fa riferimento “ai gravi indizi di colpevolezza” e al fatto che l’ente si ritiene parte lesa.

Visconti, che fino a pochi mesi fa, flirtava con Bertini e che avrebbe voluto apparentarsi con lui, come documentato dalle cronache dell’epoca, ora (in pratica) ne prende platealmente le distanze. E perché lo fa? Probabilmente perché dalle carte è emerso che Bertini stava tentando – come ricostruiscono i pm – di condizionare l’amministrazione cittadina sulla questione del mercato ortofrutticolo.













