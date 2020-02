CAMPANIA, DE SIANO (FI): BENE MOLTENI SU PROGRAMMA REGIONALI MA SU CALDORO CANDIDATO PRESIDENTE NOSTRO METODO È CORRETTO

173 Visite

“Le riflessioni di Nicola Molteni, commissario della Lega in Campania, sono assolutamente condivisibili: Il centrodestra unito è un valore aggiunto ed il lavoro della Lega, come quello di tutti i partiti e di tutti i movimenti che vanno in questa direzione, è prezioso. Ed è insieme che bisognerà scrivere un programma per la Campania”. Lo afferma il senatore Domenico De Siano, coordinatore regionale campano di Forza Italia. “Non condivido invece la critica al metodo che ha portato all’indicazione del candidato presidente da parte di Forza Italia: il nome di Stefano Caldoro è stato indicato dal presidente Berlusconi che ha avuto, in Forza Italia, il via libera del coordinamento regionale prima e dell’ufficio di presidenza alla unanimità poi”, aggiunge De Siano. “E’ lo stesso metodo – ricorda – che ha portato alle legittime indicazioni della Tesei in Umbria e della Borgonzoni in Emilia Romagna da parte della Lega . Ed è il metodo con il quale Fratelli d’Italia ha individuato Raffaele Fitto in Puglia. Nulla di diverso”.

“Ci auguriamo dunque che il confronto sia rilanciato sui temi, sull’idea di Campania che vogliamo, in attesa che le intese nazionali possano al più presto ufficializzare l’accordo”, conclude il coordinatore campano di Forza Italia.

Napoli, 7 febbraio 2020













