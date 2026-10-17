Mugnano, Antonio Zingarelli invitato all’Ambasciata del Burkina Faso per commemorare Thomas Sankara: «Un orgoglio per tutta la comunità»

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Il mugnanese Antonio Zingarelli, invitato all’ ambasciata del Burkina Faso per l’evento in ricordo di Thomas Sankara La nostra comunità può essere orgogliosa di Antonio Zingarelli, nostro concittadino ufficialmente invitato a partecipare a una cerimonia che rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno per la causa dell’Africa libera, per la diffusione dei principi e dei valori incarnati da Thomas Sankara e per la sua instancabile dedizione alle battaglie in difesa degli ultimi e dei più vulnerabili. Questo invito assume un significato che va oltre il valore formale della partecipazione a una cerimonia. È un segnale di attenzione verso un percorso umano e civile che pone al centro la dignità delle persone, la giustizia sociale, la libertà dei popoli e il contrasto a ogni forma di disuguaglianza. La figura di Thomas Sankara continua a rappresentare un riferimento per quanti credono in un’Africa libera, sovrana e protagonista del proprio futuro, fondata sull’autodeterminazione, sulla giustizia e sulla solidarietà. Valori che Antonio Zingarelli ha scelto di sostenere attraverso il proprio impegno e la propria vicinanza alle cause di chi troppo spesso non ha voce. La vera grandezza di una persona si misura anche dalla capacità di dedicarsi agli altri, di difendere i diritti di chi è più fragile e di mantenere saldi i propri principi anche quando le battaglie da affrontare sono difficili e richiedono sacrificio e perseveranza. Per questo, il riconoscimento tributato ad Antonio Zingarelli rappresenta motivo di soddisfazione per l’intera comunità. La sua esperienza testimonia come l’impegno civile possa superare i confini geografici e trasformarsi in una concreta espressione di solidarietà tra i popoli. A lui va il nostro plauso per il percorso intrapreso, con l’auspicio che questo invito possa rappresentare un ulteriore stimolo a proseguire il proprio cammino al servizio della libertà, della giustizia e della dignità umana. Quando si difendono i più deboli, non si sostiene soltanto una causa: si affermano i valori più alti dell’umanità. Un motivo di orgoglio per Antonio Zingarelli e per tutta la nostra comunità.
Comunicato stampa Antonio Bove consigliere comunale