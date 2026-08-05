ARZANO, NUOVA PERDITA D’ACQUA IN VIA VERDI: RESTA L’INCUBO CRATERI E COSTI STELLARI PER LE FAMIGLIE SFOLLATE

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ARZANO. Un’emergenza idrica che non trova pace e continua a gettare nell’ansia un’intera comunità. In queste ore il sindaco si sta recando d’urgenza in via Verdi, dove è stata segnalata l’ennesima grave perdita dalla rete idrica comunale. Un guasto che fa scattare nuovamente l’allarme e riaccende i riflettori su una ferita spalancata lo scorso inverno.
La memoria corre inevitabilmente al 13 gennaio, quando una consistente perdita del sistema idrico comunale provocò l’improvviso cedimento del terreno e di parte della struttura di un intero stabile. A oggi la situazione resta critica: 30 famiglie sono ancora fuori dalle proprie abitazioni.
Non si tratta di una struttura fatiscente o che cade a pezzi, ma di un edificio che ha subito un danno strutturale localizzato proprio a causa delle infiltrazioni. Oltre al danno e al disagio di essere lontani da casa da mesi, si aggiunge la beffa: per accelerare i tempi di messa in sicurezza e sperare in un rientro a breve, i proprietari si stanno sobbarcando ingenti spese economiche a proprie spese, facendosi carico di costi straordinari che pesano enormemente sui bilanci familiari.
L’ennesima guasto in via Verdi trasforma la vicenda in un caso urgente per l’intera area a nord di Napoli. La tenuta della rete idrica e i rischi per la stabilità degli edifici non possono più essere gestiti come una mera emergenza di quartiere. La vicenda merita ora l’attenzione immediata del Prefetto e di tutte le autorità competenti per garantire la sicurezza del territorio e non lasciare sole le famiglie colpite.