ARZANO, NUOVA PERDITA D’ACQUA IN VIA VERDI: RESTA L’INCUBO CRATERI E COSTI STELLARI PER LE FAMIGLIE SFOLLATE

La memoria corre inevitabilmente al 13 gennaio, quando una consistente perdita del sistema idrico comunale provocò l’improvviso cedimento del terreno e di parte della struttura di un intero stabile. A oggi la situazione resta critica: 30 famiglie sono ancora fuori dalle proprie abitazioni.

Non si tratta di una struttura fatiscente o che cade a pezzi, ma di un edificio che ha subito un danno strutturale localizzato proprio a causa delle infiltrazioni. Oltre al danno e al disagio di essere lontani da casa da mesi, si aggiunge la beffa: per accelerare i tempi di messa in sicurezza e sperare in un rientro a breve, i proprietari si stanno sobbarcando ingenti spese economiche a proprie spese, facendosi carico di costi straordinari che pesano enormemente sui bilanci familiari.

L’ennesima guasto in via Verdi trasforma la vicenda in un caso urgente per l’intera area a nord di Napoli. La tenuta della rete idrica e i rischi per la stabilità degli edifici non possono più essere gestiti come una mera emergenza di quartiere. La vicenda merita ora l’attenzione immediata del Prefetto e di tutte le autorità competenti per garantire la sicurezza del territorio e non lasciare sole le famiglie colpite.