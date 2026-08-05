Marano. Via Corree di Sotto: una voragine dimenticata che mette a rischio cittadini e automobilisti

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Gentile Direttore,

sono un cittadino di Marano, residente in via Corree di Sotto, e desidero segnalare, attraverso il Suo giornale, una situazione che merita attenzione.

Lo scorso 15 luglio una ditta, la Meritec, presumibilmente incaricata dal Comune di Marano, è intervenuta per riparare una perdita idrica che si è protratta per circa venti giorni. Terminati i lavori, però, invece di provvedere al ripristino del manto stradale con l’asfalto, è stato utilizzato soltanto dello stabilizzante per ricoprire lo scavo.

Purtroppo, a seguito delle recenti piogge e del continuo passaggio di auto e mezzi pesanti, quel materiale ha ceduto completamente, lasciando al centro della carreggiata una voragine che rappresenta un serio pericolo sia per gli automobilisti sia per i pedoni.

Allego alcune fotografie che documentano lo stato attuale della strada, con l’auspicio che questa segnalazione possa trovare spazio sul Suo giornale e contribuire a sensibilizzare chi di competenza affinché intervenga al più presto per mettere in sicurezza l’area.

La ringrazio anticipatamente per l’attenzione e per il prezioso lavoro di informazione svolto quotidianamente a favore della nostra comunità.

Cordiali saluti,

Un cittadino di Marano

Via Corree di Sotto













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