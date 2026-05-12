Napoli, 14 enne accoltellato da un coetaneo: l’aggressione per uno sguardo a una ragazza

Un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato nella serata di venerdì in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Per l’aggressione è stato fermato un 15enne, accusato di tentato omicidio.

Il giovane ferito, residente nella zona di Sangiovanniello, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono gravi ma stabili, con prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori della Polizia locale, la violenta lite sarebbe nata per motivi legati a una ragazza contesa tra i due minorenni. Alla base dell’aggressione ci sarebbe stato un diverbio degenerato rapidamente in rissa.

Prima i colpi sferrati con un casco, poi l’accoltellamento: il 14enne è stato raggiunto da tre fendenti all’addome. Gli agenti della Municipale, impegnati nei controlli della movida in centro, sono intervenuti immediatamente bloccando il presunto aggressore.

Il 15enne fermato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione tutte le fasi dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità di altri ragazzi presenti al momento della lite.

Dopo il grave episodio di violenza, il prefetto di Napoli ha disposto un rafforzamento dei controlli nelle aree della movida cittadina.