Campania, Nappi (Lega): Fico? Tra banchi a rotelle, Superbonus e lavoro che non c’è

Condividi

Visite: 25

43 Visite

“Le uscite di Fico su formazione e lavoro sembrano la prosecuzione dei banchi a rotelle e del Superbonus: tanta propaganda, pochi risultati e soldi pubblici spesi male. È la solita cultura assistenzialista grillina che, come dimostra il fallimento del reddito di cittadinanza, ha creato consenso ma non occupazione. La verità è semplice: dopo sei mesi a Palazzo Santa Lucia, la Regione non ha ancora una politica seria né sul lavoro né sulla formazione. L’unica misura esistente è il programma Gol, finanziato dal Governo nazionale e trasformato in Campania nell’ennesimo carrozzone elettorale. Meno slogan, più risultati. Perché, caro Fico, ccà nisciuno è fesso”. Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti