Napoli, piazza Immacolata: simbolo del degrado dell’area collinare

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” Piazza Immacolata è tra i simboli più evidenti di un degrado che l’amministrazione comunale in carica non riesce a risanare e che peggiora di giorno in giorno. Una delle più belle piazze di Napoli, posta nel cuore del quartiere Arenella, offre oramai da anni, nonostante le continue segnalazioni e denunce dei residenti, l’immagine di uno spazio pubblico lasciato senza una manutenzione all’altezza della sua centralità e importanza. Aiuole brulle, pavimentazione dissestata in più punti, auto parcheggiate dinanzi agli attraversamenti pedonali, e principalmente l’assenza di un’area giochi per i bambini, raccontano meglio di ogni parola lo stato di sofferenza in cui versa la piazza “. A denunciare la gravità della situazione è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute al riguardo, ha effettuato un sopralluogo realizzando un dossier fotografico che resta a disposizione della autorità competenti.

” Per i residenti – afferma Capodanno – la situazione non è più attribuibile alla sola incuria quotidiana, ma a una precisa e costante mancanza di risposte da parte dell’amministrazione comunale. Nel mirino finiscono in particolare i mancati interventi sul verde e sull’arredo urbano, ambiti nei quali si attende ancora una presenza concreta dell’ente cittadino e una programmazione capace di restituire decoro e funzionalità all’unico spazio a verde pubblico della zona, posta a confine tra i popolosi quartieri del Vomero e dell’Arenella “.













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