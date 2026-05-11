Esclusiva Marano. Spari nei giorni scorsi al corso Mediterraneo, ipotesi gambizzazione: si attendono conferme

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Marano torna sotto i riflettori dopo alcune segnalazioni non ancora confermate dalle forze dell’ordine riguardanti un episodio di arma da fuoco – avvenuto nei giorni scorsi – al corso Mediterraneo, dove si sarebbe verificata una gambizzazione ai danni di un uomo noto in zona. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo in attesa di verifiche.

L’episodio, se confermato, si inserirebbe in un quadro territoriale già segnato da una serie di fatti violenti registrati negli ultimi mesi nell’area nord di Napoli. Tra questi, viene richiamato anche un omicidio avvenuto in pieno centro a Marano, su cui sono ancora in corso indagini per chiarirne dinamica e responsabilità.

A questi eventi si aggiunge il recente ferimento di un soggetto pregiudicato nella zona di Castelbelvedere, sempre a Marano, anche in questo caso al centro di accertamenti investigativi. Un ulteriore episodio segnalato riguarda un altro ferimento avvenuto tra Calvizzano e Mugnano, che ha coinvolto un giovane del posto poi resosi irreperibile dopo la pubblicazione del video dell’agguato.

Il susseguirsi di questi fatti, seppur distinti e non ancora collegati tra loro dagli investigatori, ha contribuito a generare un clima di crescente attenzione sul territorio. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno al momento confermato alcuna ipotesi di coordinamento o regia unitaria dietro gli episodi segnalati.













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