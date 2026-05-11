Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Pm accanimento, hanno ignorato prove su Stasi”

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Il legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, si dice “un po’ sorpreso” della “mole di incontri e di interlocuzioni veramente molto frequenti” fra inquirenti, Procura di Pavia e “la difesa” di Alberto Stasi che emergerebbero dagli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. L’avvocato, che sabato ha estratto copia della documentazione, lo dice rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno intercettato fuori dal Tribunale di Milano. Rispondendo alle ‘accuse’ mosse alla famiglia di Chiara Poggi nelle scorse ore, tacciata di contrapporsi all’inchiesta su Sempio e di aver cambiato versioni nel corso del tempo, Tizzoni afferma che “la casa dei Poggi è sempre stata messa a disposizione, magari anche nell’occasione in cui hanno messo le famose cimici di cui abbiamo avuto riscontro” sui giornali con le intercettazioni dei familiari.

La collaborazione è sempre stata massima e doverosa” ma la madre, il padre e il fratello di Chiara Poggi (difeso dal collega Francesco Compagna) sarebbero “particolarmente dispiaciuti e demoralizzati nell’aver visto come questa inchiesta sia stata unidirezionale, volta sostanzialmente a sconfessare la responsabilità di Stasi che è stata accertata in questo palazzo (indica il Tribunale di Milano, ndr), poi in Cassazione, confermata più volte sia dalla Suprema Corte che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Quindi l’idea” della famiglia è “che la Procura di Pavia – conclude – si sia accanita nel cercare di sconfessare quanto già stabilito nelle aule” ma che lo avrebbe fatto “anche in maniera abbastanza deludente perché, quello che leggo, è un lavoro che può sembrare mastodontico ma che non va a colpire i punti centrali della vicenda” e dei processi già affrontati negli scorsi 19 anni.













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