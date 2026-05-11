Sorrento, cade dal muro della cattedrale mentre rimuove erbacce: morto 64enne di Massa Lubrense

Da
redazione
-
0
I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
Condividi
Visite: 1.426
197 Visite
Questa mattina (10:45 circa), presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno (adiacenze campo sportivo).
L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire dinamica.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore