Sorrento, cade dal muro della cattedrale mentre rimuove erbacce: morto 64enne di Massa Lubrense

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Questa mattina (10:45 circa), presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno (adiacenze campo sportivo).

L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire dinamica.













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