Marano: fugge all’alt dei carabinieri. In manette un 22enne, in auto una pistola e 2 coltelli

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I carabinieri della Compagnia di Marano, insieme ai militari della locale stazione, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi Raffaele Nitrone, 22enne già noto alle forze dell’ordine.

Siamo a Marano in via Veneto. I carabinieri stanno effettuato un controllo alla circolazione. Sta per arrivare una Smart, voglio fermarla. La paletta si alza ma l’auto continua la corsa, non è intenzionata a fermarsi. Va seguita. I militari gli sono dietro e l’auto sfreccia tra le vie delle città. Prima una svolta a destra poi a sinistra ed è costretta a fermarsi. Davanti c’è gazzella. Alla guida c’è il 22enne. Controllato è stato trovato in possesso di 1 pistola giocattolo priva di tappo rosso, 2 coltelli a serramanico e dei guanti neri.

Arrestato è stato portato in carcere è ora in attesa di giudizio.













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