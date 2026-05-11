Marano, alla ricerca dell’acqua perduta: continua l’emergenza tra rabbia, interventi del Comune e i soliti speculatori mediatici e politici

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A Marano l’acqua continua a mancare in diverse zone della città e il problema, ormai cronico, si trascina anche in queste ore nonostante i ripetuti interventi agli impianti e le nuove manovre previste sulle saracinesche della rete idrica.

Secondo gli aggiornamenti forniti dai vertici comunali, il weekend non avrebbe aiutato il riempimento delle vasche di accumulo, elemento fondamentale per garantire la necessaria forza di caduta dell’acqua verso le abitazioni, soprattutto nei quartieri più alti e periferici. Una situazione che continua a creare disagi enormi ai cittadini, costretti ancora una volta a fare i conti con rubinetti a secco, pressione ridotta e continui cambiamenti nell’erogazione.

Nel frattempo, le nuove pompe installate dal Comune starebbero funzionando regolarmente e consentendo un miglioramento graduale del sistema. Resta però evidente che il problema non sia stato ancora completamente individuato. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici ci sarebbero possibili ostruzioni lungo la rete idrica oppure limitatori di pressione che impedirebbero una distribuzione uniforme dell’acqua nelle varie aree del territorio. Un vero e proprio “giallo”, che alimenta interrogativi e tensioni.

L’emergenza idrica non nasce oggi. Si tratta infatti di una criticità storica per Marano, resa però molto più evidente negli ultimi tre o quattro anni, soprattutto nei periodi di caldo intenso, quando i consumi aumentano e le infrastrutture mostrano tutti i propri limiti.

Dal Comune fanno sapere che le attività di monitoraggio proseguiranno anche nelle prossime ore, con ulteriori verifiche tecniche e possibili nuove regolazioni delle saracinesche per tentare di riequilibrare i flussi. L’obiettivo resta quello di garantire una distribuzione più stabile e continua dell’acqua nelle zone ancora in sofferenza.

Intanto cresce la stanchezza dei residenti, esasperati da una situazione che sembra non trovare una soluzione definitiva. Proteste sacrosante, rovinate dalla presenza assidua di soggetti politici squalificati dalla storia locale e da organi mediatici a loro affini e borderline.













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