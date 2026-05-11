Voto a luci rosse in Puglia, lo slogan elettorale sessista del candidato pentastellato: “Votatemi, mi piace la f… “

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L’ha fatta grossa, poi si è scusato, ma intanto su Gregorio Piccinni, palestrato candidato del M5S al Consiglio comunale di Manduria, nel Tarantino, in Puglia, si era scatenata la bufera, con polemiche politiche, articoli su giornali e richieste di ritiro della candidatura. Quel messaggio inviato tramite Whatsapp ai suoi potenziali elettori ha fatto ridere qualcuno e indignato altri, anzi, altre: “Sono un ragazzo come voi: mi piace lo sport, mi piace la f…a e il Primitivo”. La “f”, ovvviamente, è riferita all’organo genitale femminile, e più in generale, all’attività sessuale libera e intensa. Niente di così grave, se non fosse uno slogan elettorale per racimolare voti nel piccolo paese di Manduria.













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