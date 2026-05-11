AL VIA “MERAVIGLIOSA ITALIA “SU MEDIASET INFINITY  

Un esclusivo cocktail party con tanto di red carpet e photocall, sulla terrazza a picco sul mare del Grand Hotel Serapide, a Pozzuoli, per la conferenza stampa di presentazione del nuovo format “Meravigliosa Italia”, che partirà il prossimo 22 maggio su Mediaset Infinity e proseguirà per nove puntate: un viaggio emozionante alla scoperta delle bellezze del nostro Paese con un conduttore straordinario, il giornalista Nicola Santini, direttore del settimanale Vero, volto noto televisivo, autore e scrittore, che sarà coadiuvato da due compagni d’avventura d’eccezione: Tanya La Gatta e Peppe Iannicelli. Un programma di Ugo Autuori, Nicola Santini e Carola Cavalli, prodotto da Ugo Autuori, per la regia di Giovanni Totaro. Un modo per stare comodamente seduti sul divano e conoscere luoghi straordinari con tradizioni autentiche, cultura, sapori, eccellenze, che rendono l’Italia unica al mondo. Tra musica, ospiti, addetti ai lavori, un gustoso buffet, un’ottima torta gli intervenuti hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il trailer del programma e alcune pillole della trasmissione. Tra gli invitati: la stilista Titti Petrucci, i fotoreporter Roberto Jandoli e Gianni Riccio, Arturo Ciotola, giornalisti, imprenditori, modelle, Miss Sud, l’editore Armando De Nigris con la consorte, Maria Antonietta Mormile, lo showman Massimiliano Cimino, il cantante Genny Sacco, Giulia Accardo e tanti altri.

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