ULTIMISSIMA MARANO. CRISI IDRICA VERSO LA SOLUZIONE. LA NOTA DEI COMMISSARI: “PORTATA DELL’ACQUA IN AUMENTO IN TUTTI GLI IMPIANTI DOPO LE RIPARAZIONI”

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Dopo gli importanti interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina, consistiti in sostituzione di pompe, valvole , saracinesche e galleggianti operati senza sosta in questi giorni sugli impianti, nei serbatoi di accumulo della città, finalmente, si registrano gli sperati ed attesi miglioramenti. Infatti, sulla centrale C2 si registra una capacità di portata di un terzo maggiore rispetto ai giorni scorsi e così pure nella centrale C3. Nella centrale di Pendine invece questa sera la portata era doppia rispetto ai giorni della malaugurata crisi idrica. Infine, anche il serbatoio di accumulo Recca ha finalmente fatto registrare livelli prossimi al funzionamento ordinario. In tarda serata verranno effettuati ulteriori misurazioni di riequilibratura dell’intero impianto nella speranza di aver raggiunto così il livello di normale funzionamento dell’impianto.

NOTA STAMPA COMMISSIONE STRAORDINARIA













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