Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli

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Secondo l’accusa i sanitari della Neonatologia avrebbero omesso di tenere sotto un adeguato monitoraggio un catetere venoso applicato per alimentare il neonato che era sotto peso

Il gup di Napoli Rosaria Maria Aufieri ha rinviato a giudizio i 12 sanitari indagati dalla Procura (sostituto procuratore Manuela Persico) per la morte di un neonato di appena 6 giorni, Christian, deceduto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Monaldi di Napoli il 10 dicembre del 2024.

A tutti viene contestato di avere, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, cagionato la morte del neonato.

Il Monaldi è l’ospedale già finito sotto i riflettori per la morte del piccolo Domenico Caliendo, vicenda che vede sotto accusa alcuni componenti della équipe che si occupò del suo trapianto di cuore, poi fallito.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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