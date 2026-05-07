Neonato morto al Monaldi nel 2024, 12 sanitari a processo a Napoli

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Secondo l’accusa i sanitari della Neonatologia avrebbero omesso di tenere sotto un adeguato monitoraggio un catetere venoso applicato per alimentare il neonato che era sotto peso
A tutti viene contestato di avere, nella veste di medici e personale sanitario in servizio nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, cagionato la morte del neonato.
Il Monaldi è l’ospedale già finito sotto i riflettori per la morte del piccolo Domenico Caliendo, vicenda che vede sotto accusa alcuni componenti della équipe che si occupò del suo trapianto di cuore, poi fallito.