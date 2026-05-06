Emergenza idrica a Marano: il Comune attiva il servizio domiciliare per le zone più colpite

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.“Per far fronte alle criticità relative alla fornitura idrica comunale, sarà attivo da domani giovedì 7 maggio 2026 il servizio di approvvigionamento idrico domiciliare per le aree maggiormente colpite. Il servizio sarà attivo dal lunedì alle ore 8.00 al sabato alle ore 14.00. Sarà possibile accedervi telefonando esclusivamente al Comando di Polizia Municipale al numero 081 576 95 01. Sarà necessario fornire i seguenti dati e informazioni: indirizzo, presenza di serbatoio, recapito telefonico e numero di contratto del servizio idrico. dammi titolo marano prefetto cardellicchio Al momento saranno servite prioritariamente le seguenti zone: via Cupa Castello Scilla, via Marano Pianura, via San Marco, via Foragnano/Panoramica, via Parrocchia, via San Castrese, via del Mare zona bassa, via Pendine.”













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