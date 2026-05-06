MARANO, EMERGENZA IDRICA. DECIMO GIORNO. IERI ALTRE RIPARAZIONI ALL’IMPIANTO C2

Decimo giorno di crisi idrica a Marano, con diverse zone ancora in forte sofferenza. Disagi persistenti a Foragnano, via Parrocchia e nelle traverse di via del Mare, dove l’acqua continua a mancare o arriva in modo discontinuo.
Dal Comune le verifiche sono proseguite anche ieri, con l’ultimo intervento segnalato alle 22:30 e una nuova riparazione all’impianto C2. Dall’ufficio tecnico si attendono miglioramenti, ma sul territorio cresce la rabbia dei residenti.
A Foragnano, al civico 2, una famiglia con bambini ha richiesto l’intervento di un’autobotte per far fronte all’emergenza, senza però avere conferma dell’arrivo. Un episodio che fotografa una situazione ormai cronica: da 15-20 anni, tra primavera ed estate, il problema si ripresenta senza soluzioni definitive.© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews