Inchiesta arbitri, il pm ascolterà nuovi testimoni

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L’inchiesta arbitri resta uno dei temi del momento in Serie A. A che punto sono le indagini oggi, mercoledì 6 maggio? Al via le nuove audizioni di testimoni nell’inchiesta della Procura di Milano che vede cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l’ex designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi. Tra le persone che a breve saranno ascoltate dal pubblico ministero Maurizio Ascione, come persone informate sui fatti, compare anche Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A.

Tra i nomi dei prossimi testimoni c’è anche quello di Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, mentre bisognerà attendere ancora qualche giorno per sentire Giorgio Schenone, club referee manager dell’Inter. Chi indaga punterà a chiarire anche con lui, sentito sempre in veste di testimone, quelle “designazioni pilotate” contestate dalla Procura all’ex designatore Gianluca Rocchi. Potrebbe essere lui quel “Giorgio” a cui fanno riferimento in un’intercettazione Rocchi e il supervisore Var (indagato e autospeso) Andrea Gervasoni. Nelle indagini, iniziate nell’autunno del 2024, non sono stati ancora identificare i presunti concorrenti di Rocchi (non gli è mai stato sequestrato il telefono), il quale la scorsa settimana è stato invitato a comparire, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.













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