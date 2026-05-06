Procura Salerno. Maxi operazione antidroga tra Campania e Lazio: misure cautelari e sequestro da 780mila euro

Eseguito un provvedimento di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotta dalla Guardia di Finanza, ha interessato le città di Salerno, Caserta, Avellino, Napoli e Latina.

Nel corso dell’operazione si è proceduto anche a un maxi sequestro di beni per un valore complessivo di circa 780mila euro.

A coordinare l’inchiesta il procuratore Giovanni Melillo Cantone, nell’ambito di un’attività investigativa che ha consentito di ricostruire la rete e le dinamiche dell’organizzazione criminale.